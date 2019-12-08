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الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن النهائي المرتقب الليلة بين السعودية والبحرين

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*يمن برس - متابعة خاصة

سيكون ملعب ”عبدالله بن خليفة“ الدولي في العاصمة القطرية الدوحة مسرحاً لمواجهة مثيرة ومرتقبة تجمع بين منتخب السعودية وشقيقه البحريني في اللقاء النهائي لبطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات (خليجي 24).



وصل المنتخبان للدور النهائي بعد منافسة قوية شهدتها البطولة قبل الوصول إلى خط النهاية بحثاً عن اللقب الغائب عن أحضان السعودية والبحرين ووسط ترقب لوجبة كروية دسمة.



وفي التقرير التالي كافة الأمور المتعلقة باللقاء النهائي لبطولة خليجي 24 بين السعودية والبحرين:





تقام المباراة على ملعب ”عبد الله بن خليفة“ الذي يتسع لحضور 10 آلاف مشجع، وتنطلق صافرة المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية والبحرين.



وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق يوسف سيف والكأس 1و2 بصوت المعلقين خليل البلوشي وأحمد الطيب والكويت الرياضية بصوت المعلق إبراهيم الهشال وعمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي.



مشوار المنتخبين



لعب المنتخبان في المجموعة الثانية للبطولة، وافتتح المنتخب السعودي مشواره بالخسارة أمام الكويت بنتيجة 1-3 ثم تفوق على البحرين بثنائية دون رد وفاز على عمان بنتيجة 3-1 وفي دور الأربعة فاز على قطر بهدف نظيف، وسجل الأخضر 7 أهداف واستقبل 4 أهداف.



وبدأ منتخب البحرين مشواره بالتعادل مع عمان دون أهداف ثم خسر أمام السعودية بهدفين دون رد ثم انتفض وفاز على الكويت بنتيجة 4-2 ثم تخطى عقبة العراق في دور الأربعة بنتيجة 5-3 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما، وسجل المنتخب البحريني في اللقاءات الأربعة 6 أهداف واستقبل مثلها.



ماذا يقول التاريخ؟



يصل المنتخب السعودي للمباراة النهائية للبطولة للمرة العاشرة في تاريخه، وفاز الأخضر باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003 ويغيب اللقب منذ 16 عاماً عن أحضان السعودية.



ويبلغ المنتخب البحريني اللقاء النهائي للمرة الخامسة بعد 4 نهائيات خسرها جميعاً وآخرها عام 2003، ويبحث المنتخب البحريني عن اللقب لأول مرة في تاريخه.



وتقابل الفريقان في نهائي البطولة الخليجية مرة وحيدة عام 2003 وفاز الأخضر.



ويتفوق المنتخب السعودي في تاريخ لقاءاته ضد البحرين، وتقابل المنتخبان 29 مرة من قبل وفاز الأخضر السعودي 15 مرة مقابل 5 انتصارات للبحرين و9 تعادلات.



وكانت أول مباراة يوم 30 مارس 1970 في خليجي 1 قد شهدت تعادلاً دون أهداف بينما فاز المنتخب السعودي بهدفين دون رد في آخر لقاء يوم 30 نوفمبر 2019 بالنسخة الحالية للبطولة خليجي 24.



كيف يفكر رينارد؟



يبدو المنتخب السعودي في أتم الجاهزية للمباراة النهائية للبطولة الخليجية أملاً في اقتناص اللقب مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الباحث عن تحقيق أولى بطولاته في مشواره مع الأخضر.



وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”سعداء بالوصول للمباراة النهائية وأعتقد أننا نستحق ذلك وهو ما نسعى إليه منذ البداية واللقاء النهائي يختلف تماماً عن مباراة دور المجموعات للبطولة“.



وتحدث المدرب الفرنسي عن أسلوبه التكتيكي مؤكداً أنه لعب بشكل دفاعي أمام قطر ولكن مباراة البحرين قد تبدو مختلفة لأن الأهم هو تحقيق اللقب والعودة للسعودية بالبطولة الغائبة منذ 16 عاماً.



وتحيط الشكوك بمشاركة اللاعب سلمان الفرج الذي أكد عدم جاهزيته إلا أن مصادر بالبعثة أعلنت أن اللاعب قد يكون مفاجأة المباراة ويشارك منذ البداية بينما شارك سالم الدوسري في بعض التدريبات وقد يلحق باللقاء.



ويلعب المنتخب السعودي بطريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس فواز القرني الذي يقدم مستويات مميزة بالبطولة وأمامه الرباعي الدفاعي محمد عبده خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام وياسر الشهراني.



ويقود خط الوسط عبد الله عطيف وعبد الإله المالكي ومحمد كنو كثلاثي متفاهم يجيد الأدوار الدفاعية بشكل مميز، ويلعب في خط الهجوم نواف العابد وعبد الله الحمدان وهتان باهبري.



مفاجآت البحرين.. وكتابة التاريخ



يبحث منتخب البحرين عن مواصلة مفاجآته وكتابة التاريخ بحصد اللقب القاري لأول مرة في تاريخه وهو ما شدد عليه المدرب البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني.



وقال سوزا في المؤتمر الصحفي إن مباراة السعودية تعد بمثابة كتابة لتاريخ الكرة البحرينية لحصد اللقب موضحاً أنه منذ وصوله إلى قطر وهو يحلم بهذه اللحظة بالتأهل للدور النهائي.





ويعتمد منتخب البحرين على تشكيلته التي تضم الحارس سيد شبر وأمامه الرباعي الدفاعي أحمد أبو غمار وعبد الله الهزاع ووليد الحيام ومحمد عادل بينما يقود خط الوسط محمد الحردان ومحمد عبد الوهاب وسيد ضياء مع الجناحين عبد الوهاب المالود ومحمد جاسم مع المهاجم تياجو.



وقال المدرب عمرو أنور، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي إن المباريات النهائية تكون لها حسابات خاصة وبعيدة عن أي توقعات حتى إذا تقابل المنتخبان من قبل.



وأضاف: ”المنتخب السعودي مع رينارد يعتمد على قدراته الجماعية وتنظيمه التكتيكي مع رينارد بصورة مميزة كما أن المنتخب البحريني يلعب بأسلوب خططي يعتمد على إغلاق المساحات والوصول للمرمى بأقصر الطرق وأقل اللمسات“.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سيكون ملعب ”عبدالله بن خليفة“ الدولي في العاصمة القطرية الدوحة مسرحاً لمواجهة مثيرة ومرتقبة تجمع بين منتخب السعودية وشقيقه البحريني في اللقاء النهائي لبطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات (خليجي 24).وصل المنتخبان للدور النهائي بعد منافسة قوية شهدتها البطولة قبل الوصول إلى خط النهاية بحثاً عن اللقب الغائب عن أحضان السعودية والبحرين ووسط ترقب لوجبة كروية دسمة.وفي التقرير التالي كافة الأمور المتعلقة باللقاء النهائي لبطولة خليجي 24 بين السعودية والبحرين:تقام المباراة على ملعب ”عبد الله بن خليفة“ الذي يتسع لحضور 10 آلاف مشجع، وتنطلق صافرة المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية والبحرين.وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق يوسف سيف والكأس 1و2 بصوت المعلقين خليل البلوشي وأحمد الطيب والكويت الرياضية بصوت المعلق إبراهيم الهشال وعمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي.مشوار المنتخبينلعب المنتخبان في المجموعة الثانية للبطولة، وافتتح المنتخب السعودي مشواره بالخسارة أمام الكويت بنتيجة 1-3 ثم تفوق على البحرين بثنائية دون رد وفاز على عمان بنتيجة 3-1 وفي دور الأربعة فاز على قطر بهدف نظيف، وسجل الأخضر 7 أهداف واستقبل 4 أهداف.وبدأ منتخب البحرين مشواره بالتعادل مع عمان دون أهداف ثم خسر أمام السعودية بهدفين دون رد ثم انتفض وفاز على الكويت بنتيجة 4-2 ثم تخطى عقبة العراق في دور الأربعة بنتيجة 5-3 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما، وسجل المنتخب البحريني في اللقاءات الأربعة 6 أهداف واستقبل مثلها.ماذا يقول التاريخ؟يصل المنتخب السعودي للمباراة النهائية للبطولة للمرة العاشرة في تاريخه، وفاز الأخضر باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003 ويغيب اللقب منذ 16 عاماً عن أحضان السعودية.ويبلغ المنتخب البحريني اللقاء النهائي للمرة الخامسة بعد 4 نهائيات خسرها جميعاً وآخرها عام 2003، ويبحث المنتخب البحريني عن اللقب لأول مرة في تاريخه.وتقابل الفريقان في نهائي البطولة الخليجية مرة وحيدة عام 2003 وفاز الأخضر.ويتفوق المنتخب السعودي في تاريخ لقاءاته ضد البحرين، وتقابل المنتخبان 29 مرة من قبل وفاز الأخضر السعودي 15 مرة مقابل 5 انتصارات للبحرين و9 تعادلات.وكانت أول مباراة يوم 30 مارس 1970 في خليجي 1 قد شهدت تعادلاً دون أهداف بينما فاز المنتخب السعودي بهدفين دون رد في آخر لقاء يوم 30 نوفمبر 2019 بالنسخة الحالية للبطولة خليجي 24.كيف يفكر رينارد؟يبدو المنتخب السعودي في أتم الجاهزية للمباراة النهائية للبطولة الخليجية أملاً في اقتناص اللقب مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الباحث عن تحقيق أولى بطولاته في مشواره مع الأخضر.وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”سعداء بالوصول للمباراة النهائية وأعتقد أننا نستحق ذلك وهو ما نسعى إليه منذ البداية واللقاء النهائي يختلف تماماً عن مباراة دور المجموعات للبطولة“.وتحدث المدرب الفرنسي عن أسلوبه التكتيكي مؤكداً أنه لعب بشكل دفاعي أمام قطر ولكن مباراة البحرين قد تبدو مختلفة لأن الأهم هو تحقيق اللقب والعودة للسعودية بالبطولة الغائبة منذ 16 عاماً.وتحيط الشكوك بمشاركة اللاعب سلمان الفرج الذي أكد عدم جاهزيته إلا أن مصادر بالبعثة أعلنت أن اللاعب قد يكون مفاجأة المباراة ويشارك منذ البداية بينما شارك سالم الدوسري في بعض التدريبات وقد يلحق باللقاء.ويلعب المنتخب السعودي بطريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس فواز القرني الذي يقدم مستويات مميزة بالبطولة وأمامه الرباعي الدفاعي محمد عبده خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام وياسر الشهراني.ويقود خط الوسط عبد الله عطيف وعبد الإله المالكي ومحمد كنو كثلاثي متفاهم يجيد الأدوار الدفاعية بشكل مميز، ويلعب في خط الهجوم نواف العابد وعبد الله الحمدان وهتان باهبري.مفاجآت البحرين.. وكتابة التاريخيبحث منتخب البحرين عن مواصلة مفاجآته وكتابة التاريخ بحصد اللقب القاري لأول مرة في تاريخه وهو ما شدد عليه المدرب البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني.وقال سوزا في المؤتمر الصحفي إن مباراة السعودية تعد بمثابة كتابة لتاريخ الكرة البحرينية لحصد اللقب موضحاً أنه منذ وصوله إلى قطر وهو يحلم بهذه اللحظة بالتأهل للدور النهائي.ويعتمد منتخب البحرين على تشكيلته التي تضم الحارس سيد شبر وأمامه الرباعي الدفاعي أحمد أبو غمار وعبد الله الهزاع ووليد الحيام ومحمد عادل بينما يقود خط الوسط محمد الحردان ومحمد عبد الوهاب وسيد ضياء مع الجناحين عبد الوهاب المالود ومحمد جاسم مع المهاجم تياجو.وقال المدرب عمرو أنور، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي إن المباريات النهائية تكون لها حسابات خاصة وبعيدة عن أي توقعات حتى إذا تقابل المنتخبان من قبل.وأضاف: ”المنتخب السعودي مع رينارد يعتمد على قدراته الجماعية وتنظيمه التكتيكي مع رينارد بصورة مميزة كما أن المنتخب البحريني يلعب بأسلوب خططي يعتمد على إغلاق المساحات والوصول للمرمى بأقصر الطرق وأقل اللمسات“.







السعودية البحرين خليجي24



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