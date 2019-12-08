 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / المليشيات الحوثية تتهم الجيش السعودي بقتل 3 مهاجرين أفارقة في صعدة
المليشيات الحوثية تتهم الجيش السعودي بقتل 3 مهاجرين أفارقة في صعدة
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 03:02:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الجيش السعودي
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
الجيش السعودي

*يمن برس -متابعة خاصة
اتهمت جماعة الحوثيين اليوم الأحد، الجيش السعودي بقتل 3 مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن "حرس الحدود السعودي فتح نيرانه على سوق الرقو في مديرية منبه الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، وقتل 3 مهاجرين أفارقة وأُصيب آخرون".


​وأعلنت جماعة الحوثيين الجمعة قبل الماضية، مقتل 5 مدنيين بقصف مدفعي شنه الجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وكانت الجماعة اتهمت في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الجيش السعودي بتنفيذ قصف مدفعي على منطقة الرقو، أوقع 10 قتلى و22 جريحا من المهاجرين الأفارقة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
852
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©