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المليشيات الحوثية تتهم الجيش السعودي بقتل 3 مهاجرين أفارقة في صعدة

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الجيش السعودي

*يمن برس -متابعة خاصة

اتهمت جماعة الحوثيين اليوم الأحد، الجيش السعودي بقتل 3 مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.



وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن "حرس الحدود السعودي فتح نيرانه على سوق الرقو في مديرية منبه الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، وقتل 3 مهاجرين أفارقة وأُصيب آخرون".





​وأعلنت جماعة الحوثيين الجمعة قبل الماضية، مقتل 5 مدنيين بقصف مدفعي شنه الجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.



وكانت الجماعة اتهمت في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الجيش السعودي بتنفيذ قصف مدفعي على منطقة الرقو، أوقع 10 قتلى و22 جريحا من المهاجرين الأفارقة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهمت جماعة الحوثيين اليوم الأحد، الجيش السعودي بقتل 3 مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن "حرس الحدود السعودي فتح نيرانه على سوق الرقو في مديرية منبه الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، وقتل 3 مهاجرين أفارقة وأُصيب آخرون".​وأعلنت جماعة الحوثيين الجمعة قبل الماضية، مقتل 5 مدنيين بقصف مدفعي شنه الجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.وكانت الجماعة اتهمت في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الجيش السعودي بتنفيذ قصف مدفعي على منطقة الرقو، أوقع 10 قتلى و22 جريحا من المهاجرين الأفارقة.







الحوثيين مهاجرين أفارقة الجيش السعودي



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