إب..قيادي حوثي يعلن الحرب على أفراد أسرته ومصادر تكشف عن مصيره جراء المواجهات

*يمن برس -إب
أصيب قيادي حوثي في مواجهات مسلحة في مديرية السبرة شرق محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن قائد نقطة أمنية للحوثيين أصيب بإصابة بالغة نتيجة اشتباكات مسلحة دارت بينه ومسلحين تابعين له وبين أفراد من أسرته في خلافات شخصية.
وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي" اسلام أمين السورقي"، قائد نقطة سوق الأحد في السبرة أصيب بطلق ناري أثناء اشتباكات مسلحة اندلعت بينه وبين أولاد عمه "عبده السورقي" واستمرت لساعات.
المصادر أفادت أن الاشتباكات أدت أيضاً إلى إصابة مدني يُدعى "يونس قايد صالح"، بإصابة في البطن وهو يعمل في مزرعته.
وتشهد مديرية السبرة فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة التي تغذيها قيادات في مليشيا الحوثي المسيطرة على محافظة إب منذ خمسة أعوام.
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