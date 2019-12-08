السعودية تعلن مقتل عدد من جنودها بمواجهات مع الحوثيين في جازان

*يمن برس -وكالات
أعلنت السعودية، اليوم الأحد, مقتل ثلاثة من جنودها، في مواجهات مع الحوثيين على الحدود الجنوبية مع اليمن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”, أن ثلاثة جنود سعوديين قتلوا في مواجهات بالحد الجنوبي بمنطقة جازان المتاخمة للحدود اليمنية السعودية.
جاء ذلك الإعلان، على هامش تقديم الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان تعازي المملكة لأسرهم.
فيما لم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهما.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
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