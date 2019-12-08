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بعد مقتل زوجها على يد نجله..امرأة تحاول الانتحار من على جسر البريقة وهذا ما حصل

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جسر البريقة

*يمن برس -عدن

أفشل مواطنون محاولة انتحار أقدمت عليها امرأة بعد مقتل زوجها على يد ابنها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.





وقال شهود عيان إن امرأة أرادت رمي نفسها من على جسر البريقة إلا أن المارة سارعوا بمنعها وأوقفوا محاولة انتحارها ثم قاموا لاحقا بنقلها إلى منزلها .



وكانت الأسرة نفسها قد شهدت حادثة قيام ابن بقتل والده على خلفية خلاف أسري بينها.



مصدر محلي قالت إن الأم وبعد قيام الإبن بقتل والده سارعت إلى موقع الجسر وأرادت رمي نفسها من هناك.



وبحسب المصدر فقد نشب خلاف بين الأب والإبن صباحا ليقوم الإبن بإطلاق النار على والده ويرديه قتيلا في الحال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفشل مواطنون محاولة انتحار أقدمت عليها امرأة بعد مقتل زوجها على يد ابنها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.وقال شهود عيان إن امرأة أرادت رمي نفسها من على جسر البريقة إلا أن المارة سارعوا بمنعها وأوقفوا محاولة انتحارها ثم قاموا لاحقا بنقلها إلى منزلها .وكانت الأسرة نفسها قد شهدت حادثة قيام ابن بقتل والده على خلفية خلاف أسري بينها.مصدر محلي قالت إن الأم وبعد قيام الإبن بقتل والده سارعت إلى موقع الجسر وأرادت رمي نفسها من هناك.وبحسب المصدر فقد نشب خلاف بين الأب والإبن صباحا ليقوم الإبن بإطلاق النار على والده ويرديه قتيلا في الحال.







عدن امرأة زوجها



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