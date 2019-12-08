صعدة..إتلاف ما يقارب ألفين لغم حوثي في مران

*يمن برس -صعدة
أعلن الجيش الوطني في جبهة مران بمحافظة صعدة، إتلاف كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف سوق الملاحيط.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي قوله، إن "الفرق الهندسية فككت 1740 لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا على أطراف سوق الملاحيط".
وأوضح أن ميليشيا الحوثي قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً.
وأشار إلى وجود الكثير من حقول الألغام التي مازالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها والتي ستشكل عائق أمام المواطنين للعودة إلى بيوتهم.
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