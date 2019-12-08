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وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الحظر عن الصيادين في حضرموت
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 06:38:00 مساءً
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وقفة احتجاجبة للصيادين في حضرموت
*يمن برس -حضرموت
طالب صيادو مدينة شحير في حضرموت، اليوم الأحد، برفع حظر التحالف، على عمليات الصيد البحري في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو الانتقالي في حضرموت.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية لعدد من الصيادين، أمام مطار الريان بحضرموت.
وعبر الصيادون عن استنكارهم استمرار سياسة التجويع ومنعهم من طلب الرزق والصيد، وإعالة أسرهم كما رفعوا لافتات طالبت بفتح البحر أمامهم ليمارسوا حقهم بالصيد في البحر المغلق منذ 5 سنوات.
وتعد هذه الوقفة هي الثانية خلال عشرة أيام، ينظمها الصيادون رفضا لقرارات الحظر الذي يمارسه التحالف العربي .
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