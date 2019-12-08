 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / 12 مرضا يصيب متناولي الهرمونات الرياضية بلا استشارة طبية
12 مرضا يصيب متناولي الهرمونات الرياضية بلا استشارة طبية
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 07:19:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
12 مرضا يصيب متناولي الهرمونات الرياضية بلا استشارة طبية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -
نشرت دائرة الصحة في أبو ظبي قائمة بـ 157 مكملا غذائيا مغشوشا، وحذرت مرتادي الأندية الرياضية من تناولها من دون إشراف طبي.

ونوهت دائرة الصحة إلى أن أغلب الأندية الرياضية تقوم بالترويج لهذه المنتجات من دون وجود متابة طبيه أو إشراف طبي.


واعتبر القائمون على رياضة كمال الأجسام أن انتشار هذه الظاهرة يعود لعدم التشدد في منح التاخيص بالإضافة إلى استخدام مدربين غير مؤهلين (منهم بدأ كعمال نظافه في الصالات) بالإضافة إلى انخفاض مستوى الوعي بمخاطر هذه المكملات على الجسد.

وبحسب موقع "الإمارات اليوم" فقد حدد الأطباء قائمة بـ 12 مرضا تصيب الأشخاص الذين يتناولون المتممات الغذائية بدون الرجوع إلى طبيب مختص، ومن هذه الأمراض : ارتفاع ضغط الدم و التوتر الشرياني واختلال بنسب السكر في الدم وتعتم القرنية، وارتفاع نسبة الإصابة بالالتهابات الجرثومية بسبب انخفاض المناعة.

بالإضافة إلى ذلك ستؤثر هذه الهرمونات على العظام فتسبب هشاشة العظم والاضطرابات النفسية والعدوانية، ونمو غير طبيعي للثدي مع ضمور البروستات عن بعض الرجال، اختلال الدورة عند النساء بالإضافة إلى نمو الشعر بشكل غير طبيعي، وتضخم عضلة القلب وهبوطها، وتصلب الشرايين واختلال تبادل الدهون، وتراكم الشحوم على الكبد وازدياد أماكن التمزقات العضلية.

وبدورها أشارت أخصائية التغذية، شمسة البلوشي، إلى الدور الذي تلعبة "السوشيال ميديا" في الترويج لهذه المكملات الغذائية، محذرة من أنها يمكن أن تؤدي إلى تدهور بعمل الكلى، يمكن أن ينتهي بالفشل الكلوي وأضرار بالقلب وبعضها قد يسبب الوفاة.

وأضافت البلوشي أن تناول المكملات الغذائية عشوائياً دون القيام بفحص للدم لتحديد طبيعة المناعة لدى كل شخص قد يؤدي إلى الإصابة بأضرار وخلل في الأعصاب وأعضاء الجسم ممكن أن تسبب العقم ومشكلات جنسية، بحسب "الإمارات اليوم".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
971
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©