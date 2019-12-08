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بيان حوثي جديد حول مطار صنعاء الدولي
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 07:26:00 مساءً

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بيان حوثي جديد حول مطار صنعاء الدولي
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*يمن برس - خاص
قال ناطق وزارة الصحة في حكومة المليشيات، الدكتور يوسف الحاضري، اليوم الأحد، إن "إغلاق مطار صنعاء حال دون سفر قرابة 320 ألف مواطن للخارج لتلقي العلاج توفي منهم 42 ألف ونسبة 13% منهم أطفال".

وأكد الحاضري إن "قرابة ثلاثة مليون طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الوخيم ومعرضون للوفاة كل عشر دقائق إذا لم يتلقوا العناية الطبية المناسبة".

وكان التحالف العربي قد أعلن مؤخرا، إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية في خطوة اعتبرها إنسانية لنقل المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.


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خاص - يمن برس

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