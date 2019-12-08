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الأرصاد يحذر من موجة برد خلال الـ24 ساعة القادمة

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*يمن برس - صنعاء

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن، خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وحذر المركز في نشرته اليوم سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات تعز، إب، المحويت، حجة، وريمة من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في المياه الإقليمية وأرخبيل سقطرى من شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأشار إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً وباردة نسبياً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية، وغائمة جزئياً نهاراً ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية.



ولفت إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائم جزئياً نهاراً مع تشكل السحب المنخفضة المتفرقة الممطرة على أجزاء منها، والرياح شمالية شرقية.



وتوقع أن تكون الأجواء في السواحل الغربية غائمة جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على المناطق الجبلية لمحافظة الحديدة.



وفي السواحل الجنوبية والشرقية سيكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم وهطول أمطار رعدية متفرقة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 6 إلى 16 عقدة على خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الشرقي.



وبحسب المركز سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً مع هطول أمطار متفرقة رعدية، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن، خلال الـ 24 ساعة القادمة.وحذر المركز في نشرته اليوم سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات تعز، إب، المحويت، حجة، وريمة من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في المياه الإقليمية وأرخبيل سقطرى من شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج.وأشار إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً وباردة نسبياً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية، وغائمة جزئياً نهاراً ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية.ولفت إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائم جزئياً نهاراً مع تشكل السحب المنخفضة المتفرقة الممطرة على أجزاء منها، والرياح شمالية شرقية.وتوقع أن تكون الأجواء في السواحل الغربية غائمة جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على المناطق الجبلية لمحافظة الحديدة.وفي السواحل الجنوبية والشرقية سيكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم وهطول أمطار رعدية متفرقة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 6 إلى 16 عقدة على خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الشرقي.وبحسب المركز سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً مع هطول أمطار متفرقة رعدية، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة.







اليمن الارصاد موجة برد



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