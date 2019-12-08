قتلى وجرحى في اشتباكات بين أفراد الجيش الوطني بمدينة تعز

*يمن برس -تعز
قتل جنديين اثنين، الأحد، إثر اشتباكات بين جنود في الجيش الوطني بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن
وأوضح اللواء 170 دفاع جوي في بيان له أنه "في تمام الساعة الثالثة عصر هذا اليوم في حارة الصفاء – كلابة (شرق المدينة) حدثت مشكلة تطورت الى إطلاق نار واشتباكات".
وذكر البيان أن الاشتباكات أدت إلى "استشهاد مصطفى الطيار ورهيب فهمي وأصيب ثمانية أخرون".
وأشار البيان إلى أن قيادة اللواء 170 د/جو وقيادة محور تعز "بادرت بتشكيل للجنة متخصصة بالتحقيق في الحادثة والتعرف على أسبابها وتداعياتها ومحاسبة المتسببين فيها وفقاً للشرع والقانون"، مؤكدا أن اللجنة باشرت التحقيق والتحفظ على المتهمين".
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