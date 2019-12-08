 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قتلى وجرحى في اشتباكات بين أفراد الجيش الوطني بمدينة تعز
قتلى وجرحى في اشتباكات بين أفراد الجيش الوطني بمدينة تعز
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 08:26:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعز
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
تعز

*يمن برس -تعز
قتل جنديين اثنين، الأحد، إثر اشتباكات بين جنود في الجيش الوطني بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن
 
وأوضح اللواء 170 دفاع جوي في بيان له أنه "في تمام الساعة الثالثة عصر هذا اليوم في حارة الصفاء – كلابة (شرق المدينة) حدثت مشكلة تطورت الى إطلاق نار واشتباكات".

وذكر البيان أن الاشتباكات أدت إلى "استشهاد مصطفى الطيار ورهيب فهمي وأصيب ثمانية أخرون".

وأشار البيان إلى أن قيادة اللواء 170 د/جو وقيادة محور تعز "بادرت بتشكيل للجنة متخصصة بالتحقيق في الحادثة والتعرف على أسبابها وتداعياتها ومحاسبة المتسببين فيها وفقاً للشرع والقانون"، مؤكدا أن اللجنة باشرت التحقيق والتحفظ على المتهمين".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1419
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©