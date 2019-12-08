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صحيفة كويتية تبشر بطي ملف الخلاف وانتهاء الأزمة الخليجية

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*يمن برس - متابعات

قالت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الأحد، أن مسؤولين سعوديين وقطريين تباحثوا وأزالوا مؤخراً بعض أبرز سباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة الخليجية.



وأشارت الصحيفة إلى المساعي التي تبذلها دولة الكويت في سبيل "طي ملف الخلاف ولم الشمل الخليجي".



ونقلت "القبس" عن مصادر قولها، إن القوة الخليجية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل، "خطوة إيجابية لحل الخلاف لكنها ستتعلق بمسيرة الخليجي ودعمها وأهم التحديات التي تواجه المنطقة أمنياً وسياسياً، وضرورة التكاتف والتعاون لمواجهتها".



وقالت المصادر أن حضور أمير قطر للقمة الخليجية "لم يتأكد حتى الآن ومشاركة من ينوب عنه واردة أيضاً".



وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن أمس السبت، أن "الأزمة الخليجية قد تجاوزت حالة الجمود".



وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال محمد بن عبدالرحمن، خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "المحادثات الجارية بشأن الأزمة الخليجية أسفرت عن تقدم".



وأضاف "أننا انتقلنا من حالة الجمود والمطالب الـ 13 إلى محادثات تستهدف التفكير في المستقبل".



وأوضح "في الأسابيع الأخيرة انتقلنا من التركيز على الطرق المسدودة في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية، ونأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى تقدم نرى فيه نهاية للأزمة".



كما وصف مشاركة الإمارات والسعودية والبحرين في كأس الخليج (خليجي 24) بأنها "خطوة إيجابية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الأحد، أن مسؤولين سعوديين وقطريين تباحثوا وأزالوا مؤخراً بعض أبرز سباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة الخليجية.وأشارت الصحيفة إلى المساعي التي تبذلها دولة الكويت في سبيل "طي ملف الخلاف ولم الشمل الخليجي".ونقلت "القبس" عن مصادر قولها، إن القوة الخليجية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل، "خطوة إيجابية لحل الخلاف لكنها ستتعلق بمسيرة الخليجي ودعمها وأهم التحديات التي تواجه المنطقة أمنياً وسياسياً، وضرورة التكاتف والتعاون لمواجهتها".وقالت المصادر أن حضور أمير قطر للقمة الخليجية "لم يتأكد حتى الآن ومشاركة من ينوب عنه واردة أيضاً".وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن أمس السبت، أن "الأزمة الخليجية قد تجاوزت حالة الجمود".وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال محمد بن عبدالرحمن، خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "المحادثات الجارية بشأن الأزمة الخليجية أسفرت عن تقدم".وأضاف "أننا انتقلنا من حالة الجمود والمطالب الـ 13 إلى محادثات تستهدف التفكير في المستقبل".وأوضح "في الأسابيع الأخيرة انتقلنا من التركيز على الطرق المسدودة في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية، ونأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى تقدم نرى فيه نهاية للأزمة".كما وصف مشاركة الإمارات والسعودية والبحرين في كأس الخليج (خليجي 24) بأنها "خطوة إيجابية".







السعودية قطر خلاف



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