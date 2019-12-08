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عاجل : البحرين بطلا لكأس خليجي 24 لأول مرة في تاريخه

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*يمن برس -متابعة خاصة

توج منتخب البحرين بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا بلقب كأس الخليج العربي “خليجي 24” على حساب السعودية بالفوز بنتيجة 1-0.



واستضاف استاد عبدالله بن خليفة مباراة نهائي خليجي 24 بين منتخبي السعودية والبحرين مساء اليوم الأحد والموافق 8 من شهر ديسمبر 2019.



وبدأ الشوط الأول من المباراة مشتعلاً حيثُ اصطدمت تسديدة سالم الدوسري القوية في العارضة لتنقذ منتخب البحرين من تلقي هدف مبكر وذلك خلال الدقيقة الثالثة.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء عند الدقيقة العاشرة بعد ارتكاب خطأ ضد سالم الدوسري المنطلق داخل منطقة الجزاء إلا أن سلمان الفرج قد أضاع فرصة التقدم وأهدر الركلة.



وكان منتخب السعودية هو الأخطر نسبياً في أغلب دقائق الشوط الأول من خلال لاعبه الخطير سالم الدوسري كما أثار سقوط عبدالله الحمدان داخل منطقة الجزاء جدلاً بعد مطالبة نجوم الأخضر بركلة جزاء إلا أن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب ولا وجود لخطأ.



فيما اعتمد منتخب البحرين على الهجمات المرتدة السريعة وشكل أيضاً خطورة على مرمى المنتخب السعودي ولعل أخطرها كان تصدي فواز القرني عند الدقيقة “40” بعد رأسية قوية من لاعب الأحمر.



وقام هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بعمل تبديل اضطراري بإخراج محمد خبراني وإدخال طلال العبسي.



وشهدت الدقيقة “69” الهدف الأول في المباراة عن طريق محمد الرميحي الذي استطاع أن يهز شباكمنتخب السعودية بعد عرضية أرضية قادمة من الجبهة اليمنى ليتلقاها ويسددها في مرمى القرني.



وكان منتخب البحرين قد بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل من السعودية بدنياً وفنياً وترجم ذلك بالهدف الذي سجله الرميحي.



ويتوج منتخب البحرين بطلاً لكأس الخليج العربي 24 للمرة الأولى في تاريخه بعد مشوار قوي قدمه نجوم الأحمر البحريني.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توج منتخب البحرين بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا بلقب كأس الخليج العربي “خليجي 24” على حساب السعودية بالفوز بنتيجة 1-0.واستضاف استاد عبدالله بن خليفة مباراة نهائي خليجي 24 بين منتخبي السعودية والبحرين مساء اليوم الأحد والموافق 8 من شهر ديسمبر 2019.وبدأ الشوط الأول من المباراة مشتعلاً حيثُ اصطدمت تسديدة سالم الدوسري القوية في العارضة لتنقذ منتخب البحرين من تلقي هدف مبكر وذلك خلال الدقيقة الثالثة.واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء عند الدقيقة العاشرة بعد ارتكاب خطأ ضد سالم الدوسري المنطلق داخل منطقة الجزاء إلا أن سلمان الفرج قد أضاع فرصة التقدم وأهدر الركلة.وكان منتخب السعودية هو الأخطر نسبياً في أغلب دقائق الشوط الأول من خلال لاعبه الخطير سالم الدوسري كما أثار سقوط عبدالله الحمدان داخل منطقة الجزاء جدلاً بعد مطالبة نجوم الأخضر بركلة جزاء إلا أن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب ولا وجود لخطأ.فيما اعتمد منتخب البحرين على الهجمات المرتدة السريعة وشكل أيضاً خطورة على مرمى المنتخب السعودي ولعل أخطرها كان تصدي فواز القرني عند الدقيقة “40” بعد رأسية قوية من لاعب الأحمر.وقام هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بعمل تبديل اضطراري بإخراج محمد خبراني وإدخال طلال العبسي.وشهدت الدقيقة “69” الهدف الأول في المباراة عن طريق محمد الرميحي الذي استطاع أن يهز شباكمنتخب السعودية بعد عرضية أرضية قادمة من الجبهة اليمنى ليتلقاها ويسددها في مرمى القرني.وكان منتخب البحرين قد بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل من السعودية بدنياً وفنياً وترجم ذلك بالهدف الذي سجله الرميحي.ويتوج منتخب البحرين بطلاً لكأس الخليج العربي 24 للمرة الأولى في تاريخه بعد مشوار قوي قدمه نجوم الأحمر البحريني.







البحرين السعودية قطر



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