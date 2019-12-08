بيان هام من أبناء مديريات الحجرية بتعز حول مقتل العميد الحمادي

*يمن برس - خاص
دعا أبناء مديريات الحجرية بمحافظة تعز، (جنوب غرب البلاد)، اليوم الأحد، إلى تشكيل مجلس قبلي يمثل جميع عزل ومناطق الحجرية لمتابعة حيثيات أحداث التحقيقات في قضية مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.
وثمنوا في بيان صادر عن اللقاء الموسع لأبناء الحجرية الذي عقد اليوم، تجاوب الرئيس هادي لدعوة اللواء 35مدرع والاحزاب السياسية وعامة اليمنيين إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ونزيهة مخولة باتخاذ أي قرار لكشف ملابسات العملية الغادرة ومحاكمة مرتكبيها.
وأهاب البيان الذي حصل "يمن برس" على نسخة منه، بلجنة التحقيق المشكلة من قبل الرئيس هادي سرعة البت في كشف ملابسات جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع وانجاز مهامها.
وطالب البيان بتغليب مصالح الوطن على أي اعتبارات ورفض استباق عمل اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية للتحقيق في قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي ونتائج التحقيقات في الجريمة ورفض كيل التهم الجاهزة لأي طرف بعينه.
وكان الرئيس هادي وجه يوم الجمعة الماضي، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلٍ من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.
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