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شاهد بالصور ..العثور على مقبرة جماعية أثناء أعمال حفريات جنوبي العراق
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 09:40:00 مساءً

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شاهد بالصور ..العثور على مقبرة جماعية أثناء أعمال حفريات جنوبي العراق
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*يمن برس -متابعة خاصة
أعلن إعلام محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، العثور على مقبرة جماعية تضم لجنود من الجيش العراقي السابق.

وجاء في البيان "بناء على الأخبار المبلغ إلينا من شركة تقوم بأعمال حفريات بمدينة الناصرية قرب مزار "السيد ذهب" بوجود مقبرة جماعية، توجه قسم العلاقات والإعلام إلى جانب أقسام الشرطة الاختصاصية للإطلاع على الموقع.

وأضاف البيان "وتبين أن المقبرة تضم رفاة لجنود من الجيش العراقي السابق والعثور على ( 3 رفاة ) أحدهم يحمل هوية عسكرية ومن مواليد عام 1972".

وتابع البيان "وأصدر السيد قاضي التحقيق أمر بإيقاف العمل بالمشروع لحين حضور الجهات المختصة وذات العلاقة لتحديد المقبرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية في محافظة المثنى جنوب العراق العثور على مقبرة جماعية تضم رفات لأسرى كويتيين أعدموا في تسعينات القرن الماضي.
يمن برس - شاهد بالصور ..العثور على مقبرة جماعية أثناء أعمال حفريات جنوبي العراق

يمن برس - شاهد بالصور ..العثور على مقبرة جماعية أثناء أعمال حفريات جنوبي العراق

يمن برس - شاهد بالصور ..العثور على مقبرة جماعية أثناء أعمال حفريات جنوبي العراق

يمن برس - شاهد بالصور ..العثور على مقبرة جماعية أثناء أعمال حفريات جنوبي العراق

يمن برس - شاهد بالصور ..العثور على مقبرة جماعية أثناء أعمال حفريات جنوبي العراق

يمن برس - شاهد بالصور ..العثور على مقبرة جماعية أثناء أعمال حفريات جنوبي العراق

يمن برس - شاهد بالصور ..العثور على مقبرة جماعية أثناء أعمال حفريات جنوبي العراق



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خاص - يمن برس

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