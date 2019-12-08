 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تقرير دولي يتوقع نمو سوق الغاز والنفظ في اليمن
تقرير دولي يتوقع نمو سوق الغاز والنفظ في اليمن
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 10:15:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تقرير دولي يتوقع نمو سوق الغاز والنفظ في اليمن
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
يعد النمو المطرد في استهلاك الغاز الطبيعي والنفط والمنتجات البتروكيماوية أحد المحركات الرئيسية للنمو لشركات النفط والغاز في اليمن.

ووفق تقرير نشره موقع  ريسيرش أند ماركتس المتخصص في الأبحاث الاقتصاديةـ يمكن للشركات العاملة في الصناعة الاستفادة من هذه الفرصة من خلال الاستثمار والمشاركة في تجارة النفط والغاز، حيث تقوم الشركات اليمنية الكبرى بالعديد من مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز وعقود لتوسيع طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على مركزها في صناعة النفط والغاز.

وبحسب التقرير، سيزداد في اليمن استهلاك النفط والغاز في المستقبل بسبب عوامل رئيسية مثل الاقتصاد القوي والنمو السكاني والاقتصاد في استهلاك الوقود. كما أنه من المتوقع أن يزداد الاعتماد على النفط والغاز مع استمرار اعتماد البنية التحتية في البلاد بشكل كبير على المنتجات البترولية.

كما تقوم الجهات الفاعلة في السوق بعدة خطط استثمارية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات النفط والغاز. كما تلعب السياسات الحكومية والدعم المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما دوراً رئيسياً في هذه الصناعة وتشجيع الشركات على تعزيز استثمارات النفط والغاز في اليمن.

و قد بينت أبحاث سوق النفط والغاز اليمني أن المنافسة مستمرة في الشدة على أساس سنوي. وتُغطي التقارير المتعلقة السيناريو الاقتصادي للعام 2019 وآفاق النمو في سوق النفط والغاز اليمني للفترة 2020-2026.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1223
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©