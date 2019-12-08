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تقرير دولي يتوقع نمو سوق الغاز والنفظ في اليمن

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*يمن برس - متابعات

يعد النمو المطرد في استهلاك الغاز الطبيعي والنفط والمنتجات البتروكيماوية أحد المحركات الرئيسية للنمو لشركات النفط والغاز في اليمن.



ووفق تقرير نشره موقع ريسيرش أند ماركتس المتخصص في الأبحاث الاقتصاديةـ يمكن للشركات العاملة في الصناعة الاستفادة من هذه الفرصة من خلال الاستثمار والمشاركة في تجارة النفط والغاز، حيث تقوم الشركات اليمنية الكبرى بالعديد من مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز وعقود لتوسيع طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على مركزها في صناعة النفط والغاز.



وبحسب التقرير، سيزداد في اليمن استهلاك النفط والغاز في المستقبل بسبب عوامل رئيسية مثل الاقتصاد القوي والنمو السكاني والاقتصاد في استهلاك الوقود. كما أنه من المتوقع أن يزداد الاعتماد على النفط والغاز مع استمرار اعتماد البنية التحتية في البلاد بشكل كبير على المنتجات البترولية.



كما تقوم الجهات الفاعلة في السوق بعدة خطط استثمارية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات النفط والغاز. كما تلعب السياسات الحكومية والدعم المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما دوراً رئيسياً في هذه الصناعة وتشجيع الشركات على تعزيز استثمارات النفط والغاز في اليمن.



و قد بينت أبحاث سوق النفط والغاز اليمني أن المنافسة مستمرة في الشدة على أساس سنوي. وتُغطي التقارير المتعلقة السيناريو الاقتصادي للعام 2019 وآفاق النمو في سوق النفط والغاز اليمني للفترة 2020-2026.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يعد النمو المطرد في استهلاك الغاز الطبيعي والنفط والمنتجات البتروكيماوية أحد المحركات الرئيسية للنمو لشركات النفط والغاز في اليمن.ووفق تقرير نشره موقع ريسيرش أند ماركتس المتخصص في الأبحاث الاقتصاديةـ يمكن للشركات العاملة في الصناعة الاستفادة من هذه الفرصة من خلال الاستثمار والمشاركة في تجارة النفط والغاز، حيث تقوم الشركات اليمنية الكبرى بالعديد من مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز وعقود لتوسيع طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على مركزها في صناعة النفط والغاز.وبحسب التقرير، سيزداد في اليمن استهلاك النفط والغاز في المستقبل بسبب عوامل رئيسية مثل الاقتصاد القوي والنمو السكاني والاقتصاد في استهلاك الوقود. كما أنه من المتوقع أن يزداد الاعتماد على النفط والغاز مع استمرار اعتماد البنية التحتية في البلاد بشكل كبير على المنتجات البترولية.كما تقوم الجهات الفاعلة في السوق بعدة خطط استثمارية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات النفط والغاز. كما تلعب السياسات الحكومية والدعم المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما دوراً رئيسياً في هذه الصناعة وتشجيع الشركات على تعزيز استثمارات النفط والغاز في اليمن.و قد بينت أبحاث سوق النفط والغاز اليمني أن المنافسة مستمرة في الشدة على أساس سنوي. وتُغطي التقارير المتعلقة السيناريو الاقتصادي للعام 2019 وآفاق النمو في سوق النفط والغاز اليمني للفترة 2020-2026.







اليمن اقتصاد النفط



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