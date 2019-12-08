الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تعرف على مخاطر قلة النوم وزيادته

تعرف على مخاطر قلة النوم وزيادته

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

اكتشف علماء جامعة كولورادو في بولدر، أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبّب مشكلات صحية في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي.



ويفيد موقع "Medical Xpress"، بأن الباحثين خلال بحوثهم التي استمرت سبع سنوات، درسوا نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ 461 ألف شخص أعمارهم 40 - 69 سنة لم يصابوا أبداً بأزمات قلبية.



النوم أقل أو أكثر



واتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عُرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20 % مقارنة بمَن ينامون بين 6 - 9 ساعات، وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34 %.



من 6 إلى 9 ساعات



ويشير الباحثون، إلى أن النوم الذي يستمر بين 6 - 9 ساعات يخفّض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرّضين وراثياً للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.



وعلاوة على ذلك تؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضاً في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبّب النوم لفترات طويلة في التهابات مختلفة في الجسم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اكتشف علماء جامعة كولورادو في بولدر، أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبّب مشكلات صحية في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي.ويفيد موقع "Medical Xpress"، بأن الباحثين خلال بحوثهم التي استمرت سبع سنوات، درسوا نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ 461 ألف شخص أعمارهم 40 - 69 سنة لم يصابوا أبداً بأزمات قلبية.النوم أقل أو أكثرواتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عُرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20 % مقارنة بمَن ينامون بين 6 - 9 ساعات، وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34 %.من 6 إلى 9 ساعاتويشير الباحثون، إلى أن النوم الذي يستمر بين 6 - 9 ساعات يخفّض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرّضين وراثياً للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.وعلاوة على ذلك تؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضاً في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبّب النوم لفترات طويلة في التهابات مختلفة في الجسم.







طب صحة قلة النوم



شارك الخبر أصدقاءك:



1044

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







