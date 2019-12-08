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تسمم 120 شخص في السعودية بسبب وجبة شاورما
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 11:45:00 مساءً

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تسمم 120 شخص في السعودية بسبب وجبة شاورما
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*يمن برس - متابعات
تعرض عشرات الأشخاص للتسمم، بعد تناولهم وجبة طعام، من أحد المطاعم، في محافظة محايل عسير، بالمملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد، إن الجهات الأمنية، في محافظة محايل عسير، تحقق في الحادث، الذي وقع بسبب تناول وجبات من أحد المطاعم في مركز أبو سكينة التابع للمحافظة.

وأوضحت الصحيفة السعودية أنه تم "إغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات، المتبعة في مثل هذه الحالات، بعدما تم إيقاف العاملين فيه".

وقالت الصحيفة، إن السلطات بأخذ عينات من مأكولات المطعم، لفحصها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة، تجاهه، بعد الحادث.

من جهتها قالت صحيفة «عاجل» السعودية أن وجبة شاورما كانت وراء تسمم عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال في مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير.


وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، أن القطاع الصحي في محافظة محايل، استقبل اليوم عددًا من الحالات التي توجهت إلى أحد المراكز الصحية وتظهر عليها أعراض أولية يشتبه بأنها ناتجة عن  تسمم غذائي (حسب الأعراض الإكلينيكية الظاهرة مبدئيًّا).

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع إن عدد الحالات المنومة حاليًّا بلغ 120 حالة في عدة مستشفيات بالمنطقة، مؤكدًا تسجيل خروج 14 حالة.


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خاص - يمن برس

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