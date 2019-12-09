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إحذر.. هذه التطبيقات الخبيثة تخترق الخصوصية
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 12:02:00 صباحاً

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إحذر.. هذه التطبيقات الخبيثة تخترق الخصوصية
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*يمن برس - متابعات
أصدرت شركة الأمن المعلوماتي الشهيرة “إيسيت” (ESET) تقريرًا ضم عددًا كبيرًا من التطبيقات التي قالت إنها برمجيات خبيثة من الممكن تحميلها عن طريق المتجر الرسمي لـ “غوغل”.

وأكد التقرير أن بعض تلك التطبيقات هي خدمات مالية تطلب من المستخدم إدخال اسمه وكلمته السرية الخاصة بحسابه في المؤسسة المالية التي يتعامل معها، وهي حيلة قرصنة يستخدمها المخترقون وتعرف باسم حصان طروادة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها شركات متخصصة بالأمن المعلوماتي تحذيرات من تطبيقات موجودة في متجر غوغل، إذ سبق أن أكدت شركات مثل “سيمانتك” و”شيك بوينت” -وهي شركات متخصصة بحماية وأمن المعلومات- وجود برامج ضارة يتم تقديمها للمستخدمين بصفة تطبيقات قادرة على إدارة وتحسين عمل بطارية الجهاز أو تعزيز خواص الجهاز أو حتى تطبيقات لقراءة الأبراج.

وهذه قائمة ببعض البرمجيات التي وردت في “القائمة السوداء”:

Master Cleaner – CPU Booster.

Super Boost Cleaner.

Daily Horoscope Free.

Phone Booster – Clean Master.

Free Daily Horoscope 2019.

Phone Power Booster.

Speed Cleaner – CPU Cooler.


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خاص - يمن برس

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