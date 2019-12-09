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قرار سعودي جديد بشأن "العزاب" والمتزوجين
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 12:24:00 صباحاً

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قرار سعودي جديد بشأن "العزاب" والمتزوجين
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*يمن برس - متابعات
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، يوم الأحد، قرارا بإلغاء اشتراط مدخلي "العزاب" و"العائلات" في المطاعم.

وأمرت الوزارة في المقابل، بتحديد مدخل واحد للمطاعم والمطابخ، وعدم تحديد مساحات خاصة، بالإضافة إلى "السماح" بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

ويتم تقسيم المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية حاليا، بما في ذلك السلاسل الغربية الكبرى، مثل مقاهي "ستاربكس"، إلى أقسام "عائلية" مخصصة للنساء اللاتي يخرجن بمفردهن أو برفقة أقربائهن الذكور، وقسم "الفردي" للرجال فقط.

وكان المعيار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، هو عدم السماح للرجل والمرأة غير المرتبطين بالاختلاط في الأماكن العامة، ولا تزال المدارس الحكومية ومعظم الجامعات الحكومية منفصلة، وكذلك معظم حفلات الزفاف السعودية.


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خاص - يمن برس

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