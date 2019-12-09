 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / متظاهرات لبنانيات يرفعن شعار "حلّ عن جسدي"!
متظاهرات لبنانيات يرفعن شعار "حلّ عن جسدي"!
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 12:45:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
متظاهرات لبنانيات يرفعن شعار "حلّ عن جسدي"!
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

جابت آلاف الفتيات في مظاهرة نسائية شوارع العاصمة اللبنانية في طريقهن إلى مقر الحكومة اللبنانية للمطالبة بوقف التحرش الجنسي والتنمر والتمييز ضدهن ورفعن لافتة كتب عليها "حل عن جسمي".

ولأن كلمة الثورة مؤنثة لغويا بالعربية .. وجدت نساء بلاد الأرز دورا لهن فيها منذ انطلاقها في 17 أكتوبر الماضي تاريخ خروج جموع الشعب اللبناني في مظاهرات غير مسبوقة منذ اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في فبراير من عام 2005.

وإذا كانت هذه المظاهرات أو الثورة في عرف من خرج، قد ملأت شوارع لبنان من طرابلس شمالا إلى صيدا وصور جنوبا باسم مناهضة الفساد والفاسدين وتنديدا بنظام المحاصصة والإقطاع السياسي، فإن في تلك المظاهرات مكانا آخر لمطالب أخرى. ولأن الثورة أنثى فإن للمرأة صوتا ومكانا باعتبارها نصف المجتمع.

فقد خرجت سيدات بيروت هذا الأحد لإسماع صوتهن ضد ما وصفنه بارتفاع عدد حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي في الأشهر الأخيرة. واقتبست إحداهن عبارة "حلّوا عن سمانا" ورفعت في المظاهرة لافتة عنوانها "حِلّْ عن جسمي"، في رسالة وجهتها للمتحرش والمغتصب حسب وصفها.

وقد بدأت المسيرة من مقر الجامعة الأمريكية حتى وسط العاصمة اللبنانية. وأرادت لها المتظاهرات اللواتي اشتركن فيها من مختلف الأعمار أن تكون جرس إنذار لما تتعرض له المرأة من تنمّر وتحرش حسب وصفهن.

كما دعت المتظاهرات إلى منحهن الحق في تقرير مصيرهن وحقهن في منح جنسيتهن اللبنانية لأطفالهن من زيجات خارج الحدود وكذلك لأزواجهن الأجانب.
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1439
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©