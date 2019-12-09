ترامب يحذر "كيم جونغ أون": ستخسر إذا تصرفت بعدوانية

*يمن برس - متابعات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد كوريا الشمالية بأنها قد "تخسر كل شيء" بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها عن تجربة أسلحة جديدة.وعقب إعلان بيونغ يانغ إجراء تجربة "هامة جدا" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، كتب ترامب على تويتر "كيم جونغ اون ذكي جدا ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل وكل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية".