السعودية وإيران توقعان هذه الاتفاقية

*يمن برس - متابعات
وقعت وزارة الحج والعمرة السعودية مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الأحد، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم هذا العام.
واستقبل وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، الأحد، رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران، الدكتور علي رضا رشيديان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية إيران.
ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية إيران خلال موسم الحج القادم.
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