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العميد دويد: دعوات توحيد الصف لن يكتب لها النجاح من مواقع التواصل
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 09:51:00 صباحاً

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العميد دويد: دعوات توحيد الصف لن يكتب لها النجاح من مواقع التواصل

*يمن برس - متابعة خاصة

قال عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد صادق دويد إن وحدة الصف الجمهوري ضد المليشيا الحوثية مطلب وطني، لكنه يجب أن يمر عبر قنوات معروفة حد ما ورد في تغريدة له، مساء اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف العميد دويد "لا أحد من اليمنيين الجمهوريين يقف ضد دعوات توحيد الصف الوطني في مواجهة المشروع التدميري الإمامي بنسخته الحوثية المدعومة إيرانيا".

ولفت ناطق المقاومة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، ليست مكان التحرك الصحيح لترجمة وحدة الصف، مضيفاً في تغريدته "إن قنوات العمل والتحرك نحو توحيد الصف معروفة وبالإمكان طرقها إن صحت الدعوات وصدقت النوايا وليس منها بالطبع منصات التواصل الاجتماعي".

وتصاعدت الفترة الأخيرة دعوات توحيد صف المكونات الرافضة للمليشيا الحوثية، عبر ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ينتمون لتلك المكونات، وقد تناولها "يمن برس" في تقرير سابق.


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خاص - يمن برس

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