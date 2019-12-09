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"فيديو" يوثق اعتداء المليشيات على مواطنين وممتلكاتهم في جبلة بإب
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 11:27:00 صباحاً

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"فيديو" يوثق اعتداء المليشيات على مواطنين وممتلكاتهم في جبلة بإب
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*يمن برس - متابعة خاصة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق عملية اعتداء مليشيات الحوثي الانقلابية على عدد من المواطنين في محافظة إب. 

ولاقت الجريمة استياء ورفضا شعبيا واسعاً، وفي تفاصيلها حسب مصادر محلية، بأن قيادياً حوثياً اعتدى على مالك محطة بنزين وكاد أن يقتله، بسبب رفضه تزويده بالبنزين مجاناً.

‏وأقدم القيادي الحوثي إياد الأبيض، على الاعتداء على "سلطان العرومي"، مالك محطة بترول تقع في سائلة جبلة جنوب مدينة إب.

وبينت المصادر، أن القيادي الحوثي قام بصفعه والشروع في قتله مع أفراد عصابته.

ووفقاً للمصادر، فإن الاعتداء جاء بعد رفض صاحب المحطة "العرومي" تزويد القيادي الحوثي بالبترول لأحد الأطقم التابعة له مجاناً.

يذكر أن المليشيات الحوثية شرعت في الفترة الأخيرة بتكثيف اعتداءاتها على المدنيين من الرجال والنساء، ويتداول ناشطون فيديوهات موثقة بشكل مستمر تبين ذلك.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط
 https://youtu.be/6Kn0YjtN3sc


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خاص - يمن برس

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