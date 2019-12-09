جدار قديم في صبر الموادم بتعز يتسبب بوفاة وإصابة مواطنين

*يمن برس - متابعة خاصة
قال مصدر محلي في صبر الموادم بمحافظة تعز إن شخصاً توفي وأصيب آخر إثر انهيار جدار قديم في المنطقة.
وقال المصدر إن أبناء المنطقة انتشلوا المواطن عبدالله محمد علي الصامت من تحت الركام إثر إنهيار كومة من الأحجار والأتربة عليه في منطقة القفعة بمديرية صبر الموادم .
مضيفاً أن شباب المنطقة استطاعوا بعد جهود كبيرة انتشال الرجل من بين الركام لكن بعد أن فارق الحياة .
منوها بهذا الصدد أنه تم إنتشال شخصٍ أخر من بين أنقاض الركام، يدعى جمال بن عمر، وصحته جيدة بإستثناء بعض الإصابات جراء دفنهما بكومة الأحجار والأتربة التي سقطت عليهم.
وتتكرر حوادث انهيارات الأبنية والجدران القديمة في العديد من المناطق اليمنية بفعل التقادم وعدم وجود الصيانة لهذه الأبنية.
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