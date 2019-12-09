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الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بالتهاون في قضية فتح مطار صنعاء

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*يمن برس - متابعة خاصة

اتهمت مليشيات الحوثي الانقلابية الأمم المتحدة بالتقصير في فتح مطار صنعاء الدولي.



ونقل موقع "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثي والذي يدار من الضاحية الجنوبية ببيروت عن مدير عام النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني التابعة للمليشيات مازن الصوفي قوله "إن الأمم المتحده تظهر تقاعساً في الضغط على التحالف لرفع الحصار عن مطار صنعاء".



وكان التحالف العربي لدعم إعادة الشرعية إلى اليمن قد أعلن في منتصف نوفمبر المنصرم عن فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية المدنية للمرضى اليمنيين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وفي أواخر الشهر الماضي وصل إلى مطار صنعاء الدولي أول دفعة من أسرى جماعة الحوثي البالغ عددهم 128 أسيراً من إجمالي 200 أسير وعد التحالف العربي الإفراج عنهم في ما بات يعرف بدفعة الـ200 أسير.



يذكر أن مطار صنعاء مغلق منذ أكثر من 3 سنوات وهو متاح فقط للشحنات الإنسانية وطواقم عمل منظمات الأمم المتحدة فقط.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهمت مليشيات الحوثي الانقلابية الأمم المتحدة بالتقصير في فتح مطار صنعاء الدولي.ونقل موقع "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثي والذي يدار من الضاحية الجنوبية ببيروت عن مدير عام النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني التابعة للمليشيات مازن الصوفي قوله "إن الأمم المتحده تظهر تقاعساً في الضغط على التحالف لرفع الحصار عن مطار صنعاء".وكان التحالف العربي لدعم إعادة الشرعية إلى اليمن قد أعلن في منتصف نوفمبر المنصرم عن فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية المدنية للمرضى اليمنيين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.وفي أواخر الشهر الماضي وصل إلى مطار صنعاء الدولي أول دفعة من أسرى جماعة الحوثي البالغ عددهم 128 أسيراً من إجمالي 200 أسير وعد التحالف العربي الإفراج عنهم في ما بات يعرف بدفعة الـ200 أسير.يذكر أن مطار صنعاء مغلق منذ أكثر من 3 سنوات وهو متاح فقط للشحنات الإنسانية وطواقم عمل منظمات الأمم المتحدة فقط.







المليشيات الحوثية مطار صنعاء الأمم المتحدة



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