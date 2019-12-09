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مليشيات الحوثي تحظر وتزيل شبكات "الواي فاي" الخاصة في المحويت
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 02:06:00 مساءً

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مليشيات الحوثي تحظر وتزيل شبكات "الواي فاي" الخاصة في المحويت
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*يمن برس - متابعة خاصة
أكدت وثيقة صادرة من مكتب الاتصالات السلكية واللاسلكية الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بالمحويت حظر المليشيات لشبكات الواي فاي (wi-fi) الخاصة في المحافظة والبدء بتنفيذ حملة لإزالتها.

وأوضحت الوثيقة قيام مدير مكتب الاتصالات بالمحافظة المعين من الحوثيين المدعو أحمد الغزواني بتوجيه بلاغ إلى ملاك شبكات الواي فاي الخاصة في إطار سنترال مدينة شبام كوكبان وبالتحديد منطقة ابلاس بإزالة الانتينات وأجهزة الماكرويف التابعة لهم في مدة أقصاها 24 ساعة.

ووفق الوثيقة، فان إزالة شبكات الواي فاي جاء بناء على تعميم أصدرتاه وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، لمكاتب الاتصالات في المناطق المسيطرة عليها.

وحذر الغزواني ملاك الشبكات من عدم تنفيذ توجيهاته وإزالة الانتينات في المدة المحددة لهم، وحملهم المسؤولية حيال ذلك.

ولم تبين الوثيقة الأسباب الكامنة وراء هذا التوجه في إزالة شبكات الواي فاي من مدينة شبام كوكبان.

وعبر عدد كبير من المواطنين في محافظة المحويت عن استيائهم وسخطهم من هكذا خطوة، مؤكدين أن ما تهدف إليه مليشيا الحوثي من هذا القرار ليس إلا محاولة لابتزاز ملاك الشبكات الخاصة، واحتكارها لصالحها دون الأخرين. 

 


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خاص - يمن برس

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