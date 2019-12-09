|
انهيار مخيف وغير متوقع للريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية(الأسعار الآن)
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 02:09:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس -خاص
تراجع الريال اليمني بشكل غير متوقع اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 9 سبمتبر 2019م كما يلي:
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 157
الدولار : 598
الإماراتي : 160
العماني : 1530
ذهب كسر 21 : 24,150
(( أسعار البيع ))
السعودي : 157.5
الدولار : 600
الإماراتي : 161.5
العماني : 1550
ذهب كسر 21 : 24,350
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: