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بعد إصابة أحد قادتها..المليشيات الحوثية تنتقم من المواطنين بطريقة همجية في إب

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جانب من مديرية السبرة

*يمن برس -إب

قاد مسلحون حوثيون عمليات انتقامية بحق منازل وممتلكات مواطنين في مديرية السبرة، بعد إصابة قائد نقطة أمنية تابعة للمليشيا شرق إب.



وقالت مصادر محلية إن مسلحين تابعين للقيادي الحوثي "إسلام السورقي"، قاموا بإحراق منزل المواطن "قايد محسن علي" وإحراق شاحنة مملوكة للمواطن "عبده السورقي"، بعد يوم من إصابة القيادي الحوثي في اشتباكات شهدها سوق الأحد بالمديرية.



وأصيب القيادي الحوثي بإصابة بالغة بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بينه وبين أفراد من أسرته في خلافات شخصية وثارات سابقة.



وأسفرت المواجهات عن إصابة القيادي الحوثي وإصابة مواطن آخر لاعلاقه له بالمواجهات.



وتشهد مديرية السبرة فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة التي تغذيها قيادات في مليشيا الحوثي المسيطرة على محافظة إب منذ خمسة أعوام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قاد مسلحون حوثيون عمليات انتقامية بحق منازل وممتلكات مواطنين في مديرية السبرة، بعد إصابة قائد نقطة أمنية تابعة للمليشيا شرق إب.وقالت مصادر محلية إن مسلحين تابعين للقيادي الحوثي "إسلام السورقي"، قاموا بإحراق منزل المواطن "قايد محسن علي" وإحراق شاحنة مملوكة للمواطن "عبده السورقي"، بعد يوم من إصابة القيادي الحوثي في اشتباكات شهدها سوق الأحد بالمديرية.وأصيب القيادي الحوثي بإصابة بالغة بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بينه وبين أفراد من أسرته في خلافات شخصية وثارات سابقة.وأسفرت المواجهات عن إصابة القيادي الحوثي وإصابة مواطن آخر لاعلاقه له بالمواجهات.وتشهد مديرية السبرة فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة التي تغذيها قيادات في مليشيا الحوثي المسيطرة على محافظة إب منذ خمسة أعوام.







إب المليشيات مواطن



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