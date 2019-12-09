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مصرع 3 من قيادات المليشيات الحوثية برصاص مجهولين في ذمار
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 02:50:00 مساءً

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مسلحين حوثيين
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مسلحين حوثيين

*يمن برس -ذمار
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين  عن مصرع 3 قيادات حوثية بارزة في محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.

المصادر قالت إن 3 قيادات في صفوف المليشيات الحوثية لقت مصرعها من قبل مسلحين مجهولين خلال الأيام السابقة، دون أن تكشف مليشيا الحوثي عن كيفية مصرعهم أو المكان الذي تم تصفيتهم فيه.

وأوضحت المصادر أن من بين تلك القيادات قيادي يكنى بـ "أبو صالح" وآخر يكنى بـ" أبو زيد"، بينما لم يتم التعرف عن كنية القيادي الثالث.

وبحسب المصادر فإن المليشيات الحوثية تتكتم عن خبر مصرع القيادات الحوثية الثلاثة، وتسعى المليشيات إلى التكتم عن الحادثة لفترة معينة، ثم تعلن عن مصرعهم في إحدى جبهات القتال المفتوحة.


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خاص - يمن برس

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