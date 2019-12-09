معارك دامية في الساحل الغربي والجيش يعلن مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين

*يمن برس - الحديدة
قالت مصادر عسكرية، إن المواجهات العسكرية تجددت مساء الأحد، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية وقوات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن "الحوثيين شنوا هجوما على مناطق جنوب مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية".
وأشار إلى "استهداف الحوثيين بالتزامن مع الهجوم مناطق شمال مدينة التحيتا، بقذائف الهاون عيار 120 ملم والمدفعية عيار 82 ملم، وأسلحة ثقيلة نوع م. ط عيار 23 ملم، وأخرى عياري 14.5 و12.7 ملم".
وأكد المركز تصدي القوات المشتركة للهجوم، ومقتل وإصابة عشرات المسلحين الحوثيين خلال المواجهات.
وتأتي هذه المواجهات رغم وجود نقاط المراقبة الاممية التي تشرف على وقف إطلاق النار في خمس مناطق داخل المدينة، لتثبيت الهدنة الأممية المعلنة قبل نحو عام بعد مباحثات السويد.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك