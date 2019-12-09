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بعد إعلان السودان سحب قواتها من اليمن ..تحرك جديد للإمارات وزيارة غير رسمية لرئيس الأركان إلى الخرطوم

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حمدوك

*يمن برس -وكالات

يصل رئيس أركان الجيش الإماراتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية.



وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، بأن "زيارة قائد الأركان الإماراتي إلى الخرطوم تأتي لتطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب"، دون شرح تفاصيل عن برنامج الزيارة ومدتها.



وتسلم قائد الأركان في الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عبر سفارة أبوظبي في الخرطوم، رسالة خطية، من نظيره الإماراتي بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.







​وكان وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، كشف أن حجم استثمارات بلاده، بلغ 7 مليارات دولار، أبرزها في مجالات الزراعة والسياحة.



واختتمت المباحثات السودانية الإماراتية في الخرطوم التي استمرت خلال اليومين الماضيين، الذي أوصى "بضرورة تطوير الاقتصاد السوداني وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب، العمل في البنى التحتية كالموانئ البحرية والكهرباء والسكك الحديد على أسس تجارية عن طريق الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للنهوض بها وفق منظومة متطورة تتفق مع المتطلبات القياسية العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود".



كما اتفق الجانبان على تفعيل مجلس الأعمال المشترك والدخول في مشاريع مشتركة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والنقل مع تذليل العقبات كافة.



ومن بين المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين الملف اليمني، خاصة وأن الزيارة تأتي عقب تصريحات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن القوات السودانية في اليمن، قائلا إن "السودان لديه خمسة آلاف جندي في اليمن، مشيرا إلى أن عددهم في السابق كان 15 ألف جنديا"، حيث تشارك في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك أسوة بالإمارات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يصل رئيس أركان الجيش الإماراتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية.وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، بأن "زيارة قائد الأركان الإماراتي إلى الخرطوم تأتي لتطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب"، دون شرح تفاصيل عن برنامج الزيارة ومدتها.وتسلم قائد الأركان في الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عبر سفارة أبوظبي في الخرطوم، رسالة خطية، من نظيره الإماراتي بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.​وكان وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، كشف أن حجم استثمارات بلاده، بلغ 7 مليارات دولار، أبرزها في مجالات الزراعة والسياحة.واختتمت المباحثات السودانية الإماراتية في الخرطوم التي استمرت خلال اليومين الماضيين، الذي أوصى "بضرورة تطوير الاقتصاد السوداني وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب، العمل في البنى التحتية كالموانئ البحرية والكهرباء والسكك الحديد على أسس تجارية عن طريق الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للنهوض بها وفق منظومة متطورة تتفق مع المتطلبات القياسية العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود".كما اتفق الجانبان على تفعيل مجلس الأعمال المشترك والدخول في مشاريع مشتركة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والنقل مع تذليل العقبات كافة.ومن بين المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين الملف اليمني، خاصة وأن الزيارة تأتي عقب تصريحات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن القوات السودانية في اليمن، قائلا إن "السودان لديه خمسة آلاف جندي في اليمن، مشيرا إلى أن عددهم في السابق كان 15 ألف جنديا"، حيث تشارك في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك أسوة بالإمارات.







الإمارات الخرطوم اليمن



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