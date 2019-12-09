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إجراء جديد للمليشيات الحوثية بحق 10 صحفيين والمحامي"صبره" يدعو النقابات الصحفية للتدخل

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*يمن برس -صنعاء

بدأت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، بشرع أولى جلساتها لمحاكمة عشرة صحافيين مختطفين في سجون المليشيات بصنعاء.



وأفاد محامي الصحافيين العشرة، عبدالمجيد صبرة، بأنه تفاجأ اليوم بإعداد المليشيات أولى جلسات محاكمة الصحفيين، مشيراً إلى أنه لولا اصرار الصحفيين على حضوره كانت سوف تعقد الجلسة بدون حضور محامٍ معهم.



وقال صبره في منشور على "فيسبوك"، إنه وأثناء دخولي قاعة الجلسات واجهتهم بقرار الاتهام ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم.



وأضاف أن القاضي كان منحازاً للميليشيا ولديه قناعه مسبقا تجاه الصحفيين حيث كان يردد كلام النيابة أنهم أعداء لأبناء الشعب لكنه رفض إثبات ذلك الكلام.



ودعا نقابات الصحافيين المحلية والدولية وجميع المهتمين للوقوف مع إخوانهم الصحفيين المختطفين في سجون المليشيات





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بدأت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، بشرع أولى جلساتها لمحاكمة عشرة صحافيين مختطفين في سجون المليشيات بصنعاء.وأفاد محامي الصحافيين العشرة، عبدالمجيد صبرة، بأنه تفاجأ اليوم بإعداد المليشيات أولى جلسات محاكمة الصحفيين، مشيراً إلى أنه لولا اصرار الصحفيين على حضوره كانت سوف تعقد الجلسة بدون حضور محامٍ معهم.وقال صبره في منشور على "فيسبوك"، إنه وأثناء دخولي قاعة الجلسات واجهتهم بقرار الاتهام ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم.وأضاف أن القاضي كان منحازاً للميليشيا ولديه قناعه مسبقا تجاه الصحفيين حيث كان يردد كلام النيابة أنهم أعداء لأبناء الشعب لكنه رفض إثبات ذلك الكلام.ودعا نقابات الصحافيين المحلية والدولية وجميع المهتمين للوقوف مع إخوانهم الصحفيين المختطفين في سجون المليشيات







الحوثيين صحفيين سجون محاكمة صنعاء



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