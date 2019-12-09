 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إجراء جديد للمليشيات الحوثية بحق 10 صحفيين والمحامي"صبره" يدعو النقابات الصحفية للتدخل
إجراء جديد للمليشيات الحوثية بحق 10 صحفيين والمحامي"صبره" يدعو النقابات الصحفية للتدخل
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 03:39:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
إجراء جديد للمليشيات الحوثية بحق 10 صحفيين والمحامي"صبره" يدعو النقابات الصحفية للتدخل

*يمن برس -صنعاء
بدأت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، بشرع أولى جلساتها لمحاكمة عشرة صحافيين مختطفين في سجون المليشيات بصنعاء.

وأفاد محامي الصحافيين العشرة، عبدالمجيد صبرة، بأنه  تفاجأ اليوم بإعداد المليشيات أولى جلسات محاكمة الصحفيين، مشيراً إلى أنه لولا اصرار الصحفيين  على حضوره كانت سوف تعقد الجلسة بدون حضور محامٍ معهم.

وقال صبره في منشور على "فيسبوك"، إنه وأثناء دخولي قاعة الجلسات واجهتهم بقرار الاتهام ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم.

وأضاف أن القاضي كان منحازاً للميليشيا ولديه قناعه مسبقا تجاه الصحفيين حيث كان يردد كلام النيابة أنهم أعداء لأبناء الشعب لكنه رفض إثبات ذلك الكلام.

ودعا نقابات الصحافيين المحلية والدولية وجميع المهتمين للوقوف مع إخوانهم الصحفيين المختطفين في سجون المليشيات


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
830
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©