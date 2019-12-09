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منظمة حقوقية: 33 طفلا يُقتلون شهريا في محافظتين يمنيتين فقط

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*يمن برس -متابعات

كشفت منظمة "أنقذوا الطفولة" ومقرها لندن، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن 33 طفلاً يقتلون ويصابون شهرياً في مدينتي "الحديدة" و"تعز" خلال العام الجاري.



وأضافت المنظمة أن "الحديدة وتعز هما أكثر المناطق دموية بالنسبة للأطفال في اليمن، بعد عام واحد من توقيع اتفاقية ستوكهولم التي كان من المفترض أن تحقق الاستقرار في هذه المناطق المشتعلة".



وأشارت إلى أنه بين يناير وأكتوبر 2019، قُتل أو جُرح 33 طفلاً كل شهر في مدينة الحديدة الساحلية وتعز في الجنوب الغربي لليمن، على الرغم من توقيع اتفاقية ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018.



وبحسب المنظمة فإن ما يقرب من نصف الأطفال الذين ماتوا كنتيجة مباشرة للنزاع في اليمن، قتلوا في الحديدة وتعز.



وقالت إنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات مقارنة بعام 2018، إلا أنه بين يناير وأكتوبر 2019 قُتل حوالي 56 طفلاً وأصيب 170 نتيجة مباشرة للقتال في الحديدة.







وأوضحت أن وفيات الأطفال ارتفعت في تعز بأكثر من الضعف منذ توقيع اتفاق ستوكهولم.



وفي ديسمبر من العام الماضي، وقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة السويدية ستكهولم اتفاقا لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى ورفع الحصار عن تعز، الإ أنه ظل حبرا على ورق في ظل تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع في عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت منظمة "أنقذوا الطفولة" ومقرها لندن، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن 33 طفلاً يقتلون ويصابون شهرياً في مدينتي "الحديدة" و"تعز" خلال العام الجاري.وأضافت المنظمة أن "الحديدة وتعز هما أكثر المناطق دموية بالنسبة للأطفال في اليمن، بعد عام واحد من توقيع اتفاقية ستوكهولم التي كان من المفترض أن تحقق الاستقرار في هذه المناطق المشتعلة".وأشارت إلى أنه بين يناير وأكتوبر 2019، قُتل أو جُرح 33 طفلاً كل شهر في مدينة الحديدة الساحلية وتعز في الجنوب الغربي لليمن، على الرغم من توقيع اتفاقية ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018.وبحسب المنظمة فإن ما يقرب من نصف الأطفال الذين ماتوا كنتيجة مباشرة للنزاع في اليمن، قتلوا في الحديدة وتعز.وقالت إنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات مقارنة بعام 2018، إلا أنه بين يناير وأكتوبر 2019 قُتل حوالي 56 طفلاً وأصيب 170 نتيجة مباشرة للقتال في الحديدة.وأوضحت أن وفيات الأطفال ارتفعت في تعز بأكثر من الضعف منذ توقيع اتفاق ستوكهولم.وفي ديسمبر من العام الماضي، وقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة السويدية ستكهولم اتفاقا لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى ورفع الحصار عن تعز، الإ أنه ظل حبرا على ورق في ظل تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع في عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق.







منظمة حقوقية اليمن تعز أطفال الحرب



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