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السعودية تعلن ميزانية 2020 بعجز 187 مليار
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 07:12:00 مساءً

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الرياض
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الرياض

*يمن برس - متابعات
أقرَّ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، في جلسة استثنائية، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ؛ حيث بلغت النفقات 1.02 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة العجز 187 مليار ريال.

وقدرت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق، أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 بما يدعم النمو الاقتصادي.


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خاص - يمن برس

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