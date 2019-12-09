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الأرصاد يطلق تحذيراً جديداً بشأن تقلبات الطقس
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 07:33:00 مساءً

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الأرصاد يطلق تحذيراً جديداً بشأن تقلبات الطقس
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين عن تكون منطقة ضغط جوي منخفض واضحة المعالم تقع شرق -جنوب شرق بحر العرب على مقربة من دائرة عرض 10.28 شمالا وخط طول 59.4 شرقا.

وبين المركز في نشرته اليوم، أن المنخفض يبعد عن أرخبيل سقطرى بحوالي 650كم، وهناك توقعات خلال الساعات ال12 القادمة ان تتحول إلى منخفض جوي يتحرك غرب-شمال غرب موقعه الحالي وغرب-جنوب غرب لاحقا.

وأشار إلى أن “الطقس المرافق، سحب منخفضة ومتوسطة كثيفة يتخللها سحب رعدية عنيفة إلى عنيفة جدا وقال إن “الرياح المصاحبة حوال 30 عقدة، الضغط جوي حوال 1000 مليبار”.

ولفت إلى أن “سحب ركامية كثيفة تشهدها هذه اللحظة المرتفعات الجبيلة الغربية وإنخفاض في مدى الرؤية الافقية في محافظة حجة إلى 2000 متر بسبب الشابورة المائية، التوقعات بالامطار وارده بإذن الله، قد تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة”.

وتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية سحب منخفضة كثيفة وشابورة مائية وضباب ونبه سائقي المركبات من الانخفاض في مدئ الرؤية الافقية على الطرقات الجبلية في المرتفعات الغربية وكذا الهضاب الداخلية من محافظة تعز غرباً وحتى محافظة المهرة شرقاً.


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خاص - يمن برس

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