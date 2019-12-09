العثور على جثة مواطن مقتول في إحدى مقابر منطقة العزاعز بتعز

*يمن برس -خاص
عُثر اليوم الاثنين على جثة مواطن مقتول في إحدى مقابر منطقة العزاعز في محافظة تعز جنوبي البلاد .
مصادر محلية قالت لـ"يمن برس" إن المواطن"عمر عبد العزيز العزعزي " عُثر عليه مقتولاً في مقبرة جحفات منطقة العزاز جنوب المحافظة.
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وأضافت المصادر أن المواطن العزعزي كان قد اختفى في وقت سابق حتى عثر عليه اليوم مقتولا في مقبرة بالعزازة ، مشيرة إلى أن أسباب وتفاصيل الجريمة ما تزال مجهولة حتى اللحظة .
وتعيش محافظة تعز حالة من الإنفلات الأمني كثرت معه حالات الجريمة وارتفعت معدلاتها في المحافظة في ظل حربٍ تشهدها المدينة منذ أكثر من خمس سنوات.