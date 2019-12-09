 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / العثور على جثة مواطن مقتول في إحدى مقابر منطقة العزاعز بتعز
العثور على جثة مواطن مقتول في إحدى مقابر منطقة العزاعز بتعز
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 07:37:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعز
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
تعز

*يمن برس -خاص
عُثر اليوم الاثنين على جثة مواطن مقتول في إحدى مقابر منطقة العزاعز في محافظة تعز جنوبي البلاد .

مصادر محلية قالت لـ"يمن برس" إن المواطن"عمر عبد العزيز العزعزي " عُثر عليه مقتولاً في مقبرة جحفات منطقة العزاز جنوب المحافظة. 
 

وأضافت المصادر أن المواطن العزعزي كان قد اختفى في وقت سابق حتى عثر عليه اليوم مقتولا في مقبرة بالعزازة ، مشيرة إلى أن أسباب وتفاصيل الجريمة ما تزال مجهولة حتى اللحظة .

وتعيش محافظة تعز حالة من الإنفلات الأمني كثرت معه حالات الجريمة وارتفعت معدلاتها في المحافظة في ظل حربٍ تشهدها المدينة منذ أكثر من خمس سنوات.



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
893
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©