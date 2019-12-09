العثور على جثة مواطن مقتول في إحدى مقابر منطقة العزاعز بتعز

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تعز

*يمن برس -خاص

عُثر اليوم الاثنين على جثة مواطن مقتول في إحدى مقابر منطقة العزاعز في محافظة تعز جنوبي البلاد .



مصادر محلية قالت لـ"يمن برس" إن المواطن"عمر عبد العزيز العزعزي " عُثر عليه مقتولاً في مقبرة جحفات منطقة العزاز جنوب المحافظة.

وأضافت المصادر أن المواطن العزعزي كان قد اختفى في وقت سابق حتى عثر عليه اليوم مقتولا في مقبرة بالعزازة ، مشيرة إلى أن أسباب وتفاصيل الجريمة ما تزال مجهولة حتى اللحظة .



وتعيش محافظة تعز حالة من الإنفلات الأمني كثرت معه حالات الجريمة وارتفعت معدلاتها في المحافظة في ظل حربٍ تشهدها المدينة منذ أكثر من خمس سنوات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عُثر اليوم الاثنين على جثة مواطن مقتول في إحدى مقابر منطقة العزاعز في محافظة تعز جنوبي البلاد .مصادر محلية قالت لـ"يمن برس" إن المواطن"عمر عبد العزيز العزعزي " عُثر عليه مقتولاً في مقبرة جحفات منطقة العزاز جنوب المحافظة.







مواطن العزعزي تعز



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