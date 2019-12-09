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انهيار جنوني للريال والدولار يتخطى حاجز 600 في عدن
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 08:26:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بشكل متسارع اليوم الإثنين.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 586 ريال
بيع: 588 ريال
الريال السعودي
شراء: 154.4 ريال
بيع: 154.7 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 598 ريال
بيع: 602 ريال
الريال السعودي
شراء: 157.2 ريال
بيع: 154.7 ريال
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