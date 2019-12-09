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هل اعترضت السوخوي الروسية مقاتلات إسرائيلية فوق سوريا؟

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*يمن برس - متابعات

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الاثنين بأن طائرات سوخوي 35 الروسية اعترضت هجوما إسرائيليا مزعوما قرب قاعدة التيفور السورية في وقت سابق من هذا الشهر، بالتزامن مع نقل إيران انظمة دفاع إيرانية متطورة إلى سوريا.



ونقلت الصحيفة الإسرائيلية المعلومات من مواقع إخبارية قالت إنها روسية وأيرانية. وكان موقع Avia الروسي أول من نشر المعلومات، قبل أن يعاد نشرها لاحقا في موقعي مسدار وتسنيم الإيرانيين.



وقاعدة التيفور الواقعة شرقي مدينة حمص هي نقطة عبور معروفة للأسلحة الإيرانية وبها أفراد روس. وسبق أن تعرضت لهجوم في مايو 2018 لتدمير أنظمة "خرداد " الدفاعية الإيرانية حسب موقع Ynet الإسرائيلي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الاثنين بأن طائرات سوخوي 35 الروسية اعترضت هجوما إسرائيليا مزعوما قرب قاعدة التيفور السورية في وقت سابق من هذا الشهر، بالتزامن مع نقل إيران انظمة دفاع إيرانية متطورة إلى سوريا.ونقلت الصحيفة الإسرائيلية المعلومات من مواقع إخبارية قالت إنها روسية وأيرانية. وكان موقع Avia الروسي أول من نشر المعلومات، قبل أن يعاد نشرها لاحقا في موقعي مسدار وتسنيم الإيرانيين.وقاعدة التيفور الواقعة شرقي مدينة حمص هي نقطة عبور معروفة للأسلحة الإيرانية وبها أفراد روس. وسبق أن تعرضت لهجوم في مايو 2018 لتدمير أنظمة "خرداد " الدفاعية الإيرانية حسب موقع Ynet الإسرائيلي.







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