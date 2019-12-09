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الصين تعلن ضم اليمن إلى المشروع العالمي "طريق الحرير "

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*يمن برس -متابعات

أكد السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقائمة على أساس التعاون الثنائي في عدد من المجالات.



وأوضح السفير في حوار أجرته معه صحيفة 26 سبتمبر، وتنشره الخميس القادم، أن اتفاق الرياض إيجابي، لافتا إلى أن هناك صعوبات تعترض طريق تنفيذه، أملاً أن يتغلب اليمنيون على تلك الصعوبات ويعملون سويا من أجل تنفيذه.



وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين أشار السفير يونغ إلى أن اليمن عضواً في مشروع طريق الحرير بعد توقيعه مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع جمهورية الصين الشعبية.



وتناول الحوار عددا من القضايا المتعلقة بالشأن اليمني والإقليمي والدولي وموقف الصين منها





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقائمة على أساس التعاون الثنائي في عدد من المجالات.وأوضح السفير في حوار أجرته معه صحيفة 26 سبتمبر، وتنشره الخميس القادم، أن اتفاق الرياض إيجابي، لافتا إلى أن هناك صعوبات تعترض طريق تنفيذه، أملاً أن يتغلب اليمنيون على تلك الصعوبات ويعملون سويا من أجل تنفيذه.وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين أشار السفير يونغ إلى أن اليمن عضواً في مشروع طريق الحرير بعد توقيعه مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع جمهورية الصين الشعبية.وتناول الحوار عددا من القضايا المتعلقة بالشأن اليمني والإقليمي والدولي وموقف الصين منها







الصين اليمن طريق التحرير



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