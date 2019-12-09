 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الصين تعلن ضم اليمن إلى المشروع العالمي "طريق الحرير "
الصين تعلن ضم اليمن إلى المشروع العالمي "طريق الحرير "
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 09:48:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الصين تعلن ضم اليمن إلى المشروع العالمي "طريق الحرير "

*يمن برس -متابعات
أكد السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقائمة على أساس التعاون الثنائي في عدد من المجالات.

وأوضح السفير في حوار أجرته معه صحيفة 26 سبتمبر، وتنشره الخميس القادم، أن اتفاق الرياض إيجابي، لافتا إلى أن هناك صعوبات تعترض طريق تنفيذه، أملاً أن يتغلب اليمنيون على تلك الصعوبات ويعملون سويا من أجل تنفيذه.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين أشار السفير يونغ إلى أن اليمن عضواً في مشروع طريق الحرير بعد توقيعه مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع جمهورية الصين الشعبية.

وتناول الحوار عددا من القضايا المتعلقة بالشأن اليمني والإقليمي والدولي وموقف الصين منها


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1511
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©