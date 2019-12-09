 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عاجل.. اغتيال إمام جامع في عدن برصاص مسلحين مجهولين
عاجل.. اغتيال إمام جامع في عدن برصاص مسلحين مجهولين
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 10:07:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
عاجل: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في عدن
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
عاجل: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في عدن

*يمن برس - خاص
اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الإثنين، إمام جامع المهاجرين بعدن، محمد الهندي، أمام منزله في حي الممدارة بالشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة.

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مسلحين على متن سيارة "كورولا" فتحو النار على هندي أثناء عودته من صلاة العشاء إلى منزله في حي الممدارة بالشيخ عثمان.

وأوضح المصدر أن هندي توفي على الفور فيما تمكن الجناة من الفرار.

وتعتبر هذه تاسع عملية اغتيال تشهدها العاصمة المؤقتة عدن خلال أسبوع واحد فقط وسط فشل الأجهزة الأمنية في إيقاف حمام الدم والقبض على الجناة.
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1467
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©