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عاجل.. اغتيال إمام جامع في عدن برصاص مسلحين مجهولين
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 10:07:00 مساءً
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عاجل: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في عدن
*يمن برس - خاص
اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الإثنين، إمام جامع المهاجرين بعدن، محمد الهندي، أمام منزله في حي الممدارة بالشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة.
وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مسلحين على متن سيارة "كورولا" فتحو النار على هندي أثناء عودته من صلاة العشاء إلى منزله في حي الممدارة بالشيخ عثمان.
وأوضح المصدر أن هندي توفي على الفور فيما تمكن الجناة من الفرار.
وتعتبر هذه تاسع عملية اغتيال تشهدها العاصمة المؤقتة عدن خلال أسبوع واحد فقط وسط فشل الأجهزة الأمنية في إيقاف حمام الدم والقبض على الجناة.
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