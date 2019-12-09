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أردوغان: مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

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*يمن برس - متابعات خاصة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت الحكومة الشرعية ذلك.



وأضاف في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الاتفاقية بين ليبيا وتركيا تاريخية وأعادت لليبيا حقوقها وسنمضي في الدفاع عن سيادة تركيا وليبيا.



وتابع: لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانونين البحري الدولي.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت الحكومة الشرعية ذلك.وأضاف في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الاتفاقية بين ليبيا وتركيا تاريخية وأعادت لليبيا حقوقها وسنمضي في الدفاع عن سيادة تركيا وليبيا.وتابع: لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانونين البحري الدولي.







تركيا ليبيا أردوغان



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