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الجيش يبيد مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقعه في الحديدة

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*يمن برس - متابعات خاصة

قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، أثناء محاولة تسللهم جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.



ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني رصدت مساء اليوم محاولة تسلل مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي في اتجاه مواقع جنوبي مديرية التحيتا.



وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت المجموعة الحوثية وأحبطت محاولتها، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.



وبين الحين والآخر تهاجم ميليشيا الحوثي مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك المحاولات وتكبد المليشيات خسائر فادحة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، أثناء محاولة تسللهم جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني رصدت مساء اليوم محاولة تسلل مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي في اتجاه مواقع جنوبي مديرية التحيتا.وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت المجموعة الحوثية وأحبطت محاولتها، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.وبين الحين والآخر تهاجم ميليشيا الحوثي مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك المحاولات وتكبد المليشيات خسائر فادحة.







الحديدة الجيش الحوثي



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