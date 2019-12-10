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6 أطعمة لتنظيف الكلى
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 12:02:00 صباحاً

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6 أطعمة لتنظيف الكلى
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*يمن برس - متابعات
تقوم الكلى بدور الفلتر الذي ينقي الدم من السموم والنفايات، ويرسلها إلى المثانة لتخرج عن طريق البول. وتزداد المخاطر التي تهدد صحة الكلى نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتقدم في العُمر. كما يتسبب الإفراط في أكل الملح والبروتين في إجهاد الكلى، وبالتالي زيادة المخاطر.

لكن بإمكانك تخفيف هذه المخاطر عن طريق العناية بصحة الكليتين، ومن طرق العناية تناول الأطعمة التي تساعد الكلى على تنظيف نفسها، وهي:
* الثوم من الأطعمة الضرورية لصحة الكلى وليس القلب فقط، خاصة في ظل تقليل تناول ملح الطعام.
* البصل مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة للكلى.
* التوت من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، أو العادم الذي تنتجه الخلايا نتيجة القيام بوظائفها.
* الكركم أحد أغنى الأطعمة بمضادات الالتهابات والأكسدة، كما أنه غني بالمغنيسيوم والحديد.
* لمحاربة الالتهابات تناول التفاح فهو مصدر رائع لمضادات الأكسدة وفيتامين "سي".
* الزنجبيل غني بالزنك والحديد والمغنيسيوم والفوسفور، وهو يحتوي على مضادات حيوية نباتية تحارب الالتهابات وتعالج الخدوش والجروح التي تصيب الخلايا.


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خاص - يمن برس

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