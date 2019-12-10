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تناول هذه الأطعمة لتحمي نفسك من السرطان

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*يمن برس - متابعات

لا يوجد طعام واحدج قادر على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان، لكن وفقاً لأبحاث طبية يساعد أكل مجموعة من الأطعمة الصحية واتباع نظام غذائي يحد من الأطعمة التي تزيد الالتهابات على تقليل خطر الإصابة بالأورام.



إليك أفضل الأطعمة التي تكافح السرطان، وتنصحك التوصيات الصحية بوجودها على مائدتك:



* يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على عناصر تبين أنها تساعد خلايا الجسم على إنتاج إنزيمات تدمّر الخلايا السرطانية.

* الثوم غني بعناصر مضادة للسرطان والالتهابات، وقد تبين أنه يحمي من أورام المعدة والقولون وعدة أنواع أخرى.

* يوفر الأفوكادو عدة عناصر ومضادات للأكسدة تقضي على خلايا السرطان، مثل الدهون والأحماض ومادة اللوتين التي تبين أنها تحمي النساء من الأورام.

* الفطر (المشروم) من الأطعمة التي تبين أن أكلها يبطئ من نمو أورام الرئة والثدي والبروستاتا والشرج.

* يساعد البروكلي الجسم على إنتاج الإنزيمات التي تقضي على خلايا السرطان وتبطئ نموها.

* الملفوف من الخضروات التي تكافح السرطان، وخاصة أورام الثدي والمبيض، كما يساعد على توازن الهرمونات.

* الأحماض الدهنية في سمك السلمون أحد وسائل الوقاية من السرطان.

* أظهرت دراسات أن التناول المنتظم لليمون (الحامض) يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والمعدة بنسبة 50 بالمائة.

* التوت الأزرق من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تكافح عدة أنواع من الخلايا السرطانية وتمنع فرصة نموها.

* الأرضي شوكي (الخرشوف) من الأطعمة التي تبين أنها تكافح سرطان الجلد، خاصة إذا تم طهيه مسلوقاً أو على البخار.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لا يوجد طعام واحدج قادر على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان، لكن وفقاً لأبحاث طبية يساعد أكل مجموعة من الأطعمة الصحية واتباع نظام غذائي يحد من الأطعمة التي تزيد الالتهابات على تقليل خطر الإصابة بالأورام.إليك أفضل الأطعمة التي تكافح السرطان، وتنصحك التوصيات الصحية بوجودها على مائدتك:* يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على عناصر تبين أنها تساعد خلايا الجسم على إنتاج إنزيمات تدمّر الخلايا السرطانية.* الثوم غني بعناصر مضادة للسرطان والالتهابات، وقد تبين أنه يحمي من أورام المعدة والقولون وعدة أنواع أخرى.* يوفر الأفوكادو عدة عناصر ومضادات للأكسدة تقضي على خلايا السرطان، مثل الدهون والأحماض ومادة اللوتين التي تبين أنها تحمي النساء من الأورام.* الفطر (المشروم) من الأطعمة التي تبين أن أكلها يبطئ من نمو أورام الرئة والثدي والبروستاتا والشرج.* يساعد البروكلي الجسم على إنتاج الإنزيمات التي تقضي على خلايا السرطان وتبطئ نموها.* الملفوف من الخضروات التي تكافح السرطان، وخاصة أورام الثدي والمبيض، كما يساعد على توازن الهرمونات.* الأحماض الدهنية في سمك السلمون أحد وسائل الوقاية من السرطان.* أظهرت دراسات أن التناول المنتظم لليمون (الحامض) يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والمعدة بنسبة 50 بالمائة.* التوت الأزرق من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تكافح عدة أنواع من الخلايا السرطانية وتمنع فرصة نموها.* الأرضي شوكي (الخرشوف) من الأطعمة التي تبين أنها تكافح سرطان الجلد، خاصة إذا تم طهيه مسلوقاً أو على البخار.







طب صحة سرطان



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