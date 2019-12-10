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أمر ملكي بتمديد صرف "بدل غلاء المعيشة" في السعودية
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 12:41:00 صباحاً

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أمر ملكي بتمديد صرف "بدل غلاء المعيشة" في السعودية
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*يمن برس - متابعات
أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين، تمديد صرف «بدل غلاء المعيشة».

ويأتي الأمر الملكي الصادر بشأن تمديد صرف بدل غلاء المعيشة، بعد عام من الأمر الملكي الصادر في ديسمبر من العام  2018 باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

وتستهدف المملكة من صرف بدل غلاء المعيشة مساعدة مواطنيها على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية؛ اتّساقًا مع رؤية 2030 والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.
 


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خاص - يمن برس

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