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تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 02:25:00 صباحاً

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تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية
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*يمن برس - متابعات
ذكر الرئاسة السورية، الاثنين، أن موقع تويتر أغلق حسابها بشكل مفاجئ بعد نشر مقابلة للرئيس بشار الأسد مع محطة "راي نيوز 24" الإيطالية.

وقالت الرئاسة السورية، في حسابها على فيسبوك "قبل قليل وأثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية التي تم منع عرضها على المحطة، قام موقع تويتر بإغلاق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون ذكر أي مبرر".

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد أجريت المقابلة الشهر الماضي وكان من المقرر بثها يوم الثاني من ديسمبر الجاري، لكن التلفزيون الإيطالي امتنع "عن بثها لأسباب غير مفهومة".

وفي المقابلة أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن "سوريا ستخرج من الحرب أكثر قوة، وأن مستقبلها واعد والوضع الميداني فيها الآن أفضل"، مشيرا إلى ما حققه الجيش من تقدم كبير في الحرب ضد الإرهاب.
 


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خاص - يمن برس

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