وصول عشرين حوثياً في حالات حرجة إلى مستشفيات الحديدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكدت مصادر طبية وصول 20 جريحاً من عناصر مليشيات الحوثي إلى مستشفيات زبيد وباجل الريفي بمحافظة الحديدة، أصيبوا في معارك بالساحل الغربي.

وأضافت المصادر، أن معظم الحالات حرجة جراء تعرضهم لإصابات بأجزاء متفرقة من أجسادهم.

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات الحوثية فرضت حالة استنفار حول المستشفيات ترقباً لوصول حالات أخرى .

وكان المركز الإعلامي لقوات العمالقة قد أكد تصدي القوات المشتركة لهجوم حوثي يوم أمس ومقتل وإصابة عشرات المسلحين الحوثيين خلال المواجهات.