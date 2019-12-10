تنبيه.. "واتس آب" سيختفي خلال الأسابيع القادمة من ملايين الأجهزة!

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - وكالات

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تطبيق المراسلات "واتس آب" الشهير سيتوقف بعد 31 ديسمبر 2019 عن العمل على أجهزة الهاتف التي تستخدم أنظمة تشغيل Windows Phone.



وذكرت الصحيفة أن شركة "واتس آب" ستوقف دعم التطبيق على الأجهزة التي تعمل على نظام Android من النسخة 2.3.7 وأقدم منها، وأجهزة iPhone التي تعمل على نظام التشغيل iOS بالنسخة 8 وما أقدم، وذلك بدءا من شهر فبراير 2020.



وتشير الشركة المشغلة للتطبيق، إلى أن خدماتها ستتوقف تدريجيا عن دعم المنصات التي "لا توفر الإمكانية الضرورية لتوسيع قدرات تطبيقنا في المستقبل".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تطبيق المراسلات "واتس آب" الشهير سيتوقف بعد 31 ديسمبر 2019 عن العمل على أجهزة الهاتف التي تستخدم أنظمة تشغيل Windows Phone.وذكرت الصحيفة أن شركة "واتس آب" ستوقف دعم التطبيق على الأجهزة التي تعمل على نظام Android من النسخة 2.3.7 وأقدم منها، وأجهزة iPhone التي تعمل على نظام التشغيل iOS بالنسخة 8 وما أقدم، وذلك بدءا من شهر فبراير 2020.وتشير الشركة المشغلة للتطبيق، إلى أن خدماتها ستتوقف تدريجيا عن دعم المنصات التي "لا توفر الإمكانية الضرورية لتوسيع قدرات تطبيقنا في المستقبل".







واتس آب يختفي أجهزة محمول



شارك الخبر أصدقاءك:



976

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

