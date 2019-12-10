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تنبيه.. "واتس آب" سيختفي خلال الأسابيع القادمة من ملايين الأجهزة!
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 10:59:00 صباحاً

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تنبيه.. "واتس آب" سيختفي خلال الأسابيع القادمة من ملايين الأجهزة!
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*يمن برس - وكالات
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تطبيق المراسلات "واتس آب" الشهير سيتوقف بعد 31 ديسمبر 2019 عن العمل على أجهزة الهاتف التي تستخدم أنظمة تشغيل Windows Phone.

وذكرت الصحيفة أن شركة "واتس آب" ستوقف دعم التطبيق على الأجهزة التي تعمل على نظام Android من النسخة 2.3.7 وأقدم منها، وأجهزة iPhone التي تعمل على نظام التشغيل iOS بالنسخة 8 وما أقدم، وذلك بدءا من شهر فبراير 2020.

وتشير الشركة المشغلة للتطبيق، إلى أن خدماتها ستتوقف تدريجيا عن دعم المنصات التي "لا توفر الإمكانية الضرورية لتوسيع قدرات تطبيقنا في المستقبل".


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خاص - يمن برس

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